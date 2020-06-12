Логвинов: PlayStation 5 выглядит так, что её хочется поставить дома на видном месте

Игровой блогер и журналист Антон Логвинов поделился впечатлениями от презентации консоли нового поколения PlayStation 5.
«PlayStation 5 выглядит так, что немедленно хочется её поставить дома на видном месте и всем показывать — такое, по-моему, с консолями впервые (хотя, конечно, дело вкуса).
С показанными играми сложнее. С одной стороны, продемонстрировали, как новая система без узких «бутылочных горлышек» вместе с SSD позволяет разработчикам мгновенно подгружать данные и делать невозможное возможным: например, перемещаться из одного очень детализированного мира в иной. С другой — если прям взять картинку, то только эффекты и мелкие детали позволяют сказать, что это следующее поколение. Не удивили. Впрочем, есть несколько исключений: Horizon 2, новый проект Square-Enix и ремейк Demon’s Souls уже прям местами как CG высшего уровня.
В общем, я не ожидаю драматического скачка в обычных играх, но домашним студии Sony и близкие партнёры покажут всю мощь новой системы и удивят игроков. Важнее в PS5 то, что действительно исчезнет много раздражителей современного гейминга. Переиздание GTA V особо примечательно в этом плане — играть в GTA Online на текущем поколении больно из-за долгих загрузок, и тут они как раз могут продемонстрировать наглядную разницу», — сказал Логвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юрием Зотовым.
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