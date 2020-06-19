Обновление Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X выйдет в 2021 году

Президент CD Projekt Адам Кичинский сообщил, что игра Cyberpunk 2077 получит полноценное обновление для PlayStation 5 и Xbox Series X в 2021 году. Об этом информирует издание Gematsu.
Также сообщается, что разработчики пока не определились с точной датой выхода обновления, однако все владельцы игры на PlayStation 4 и Xbox One получат его бесплатно.
При этом Кичинский подтвердил, что версию Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One можно будет запускать на новых консолях со дня выхода обновления. По его словам, на релизе RPG будет выглядеть лучше на PS5 и Xbox Series X.
В ближайшее время разработчики планируют рассказать о количестве дополнений, которые получит Cyberpunk 2077. Однако их выход и выход мультиплеерной составляющей отложили на два месяца, как и основную игру.
- 19 июня 2020
-
12:20
-
04:28
-
03:36
-
03:28
-
03:15
-
02:52
-
02:50
-
02:37
-
01:11
-
00:24
- 18 июня 2020
-
22:18
-
21:02
-
19:46
-
18:17
-
15:52
-
15:47
-
11:37
-
10:00
-
02:52
-
00:31
-
00:19
- 17 июня 2020
-
23:42
-
22:35
-
20:54
-
18:03
-
15:20
-
13:58
-
11:37
- 16 июня 2020
-
22:36
-
21:49
-
18:05
-
17:31
-
16:40
-
14:13
-
11:58