Обновление Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X выйдет в 2021 году

Президент CD Projekt Адам Кичинский сообщил, что игра Cyberpunk 2077 получит полноценное обновление для PlayStation 5 и Xbox Series X в 2021 году. Об этом информирует издание Gematsu.

Также сообщается, что разработчики пока не определились с точной датой выхода обновления, однако все владельцы игры на PlayStation 4 и Xbox One получат его бесплатно.

При этом Кичинский подтвердил, что версию Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One можно будет запускать на новых консолях со дня выхода обновления. По его словам, на релизе RPG будет выглядеть лучше на PS5 и Xbox Series X.

В ближайшее время разработчики планируют рассказать о количестве дополнений, которые получит Cyberpunk 2077. Однако их выход и выход мультиплеерной составляющей отложили на два месяца, как и основную игру.