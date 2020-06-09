В Cyberpunk 2077 будет более 1 тыс. персонажей с собственным распорядком дня

Мир Cyberpunk 2077 будут населять более тысячи неигровых персонажей с вручную настроенным распорядком дня, рассказали представители CD Projekt RED в подкасте GameStar. Расшифровка записи появилась на Reddit.
Также разработчики пообещали, что квесты и пути их решения будут в три раза вариативнее, чем в The Witcher 3. Они сообщили, что будет намного меньше заданий по выслеживанию. Пользователи жаловались, что им слишком часто приходилось идти за чем-то, используя в игре ведьмачье чутьё. Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же существенные, как между второй и третьей частями «Ведьмака».
Релиз Cyberpunk 2077 на ПК, PlayStation 4 и Xbox One запланирован на 17 сентября.
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