В PS Store стартовал предзаказ FIFA 21 для PS4. Покупателям подарят версию игры для PS5

В PS Store стартовали предварительные заказы FIFA 21. Стандартное издание обойдётся в 4899 рублей, для подписчиков EA Access — 4409 рублей.

За покупку любого из расширенных изданий за 5999 рублей (Champions) и 7499 рублей (Ultimate) игроки смогут запустить проект на три дня раньше официального выхода игры, а именно 6 октября.

Подписчики сервиса EA Access получат 10-часовой триал за 8 дней до выхода игры, то есть 1 октября. Кроме того в Electronic Arts подтвердили, что покупатели FIFA 21 на PS4 в течение года до выхода FIFA 22 смогут бесплатно получить версию футбольного симулятора для PlayStation 5, причём не просто версию для PS4 по обратной совместимости, а полноценную некстген-версию.

Новые сведения о FIFA 21 будут известны в августе этого года, сообщает официальный сайт EA.