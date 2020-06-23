Источник: Electronic Arts выпустит Need for Speed Hot Pursuit для Nintendo Switch

Компания Electronic Arts планирует выпустить новые игры для Nintendo Switch, утверждает VentureBeat.

По данным источника, в планы разработчика входит выпуск культового гоночного симулятора Need for Speed: Hot Pursuit. Игра была выпущена для ПК в 2010 году.

Сообщается, что ремастер гоночного симулятора выйдет не только на консоли Nintendo, но и на других приставках, а также в варианте для ПК. При этом дата релиза ещё неизвестна.

Electronic Arts уже выпустила ремастер Burnout Paradise. На осень запланирован выпуск Apex Legends, а затем компания представит FIFA 21 и Lost in Random.

Что касается ещё трёх игр, которые будут разработаны для Nintendo Switch, то, помимо NFS, в список входят Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и некий проект от Velan Studios.