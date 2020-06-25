Графику Minecraft вывели на новый уровень. Видео

Автор YouTube-канала Digital Dreams продолжил показывать, как некоторые моды могут до неузнаваемости изменить графику в некоторых играх. Он показал Minecraft с текстурами в высоком разрешении (x512x1024x2048).
Кроме того автор добавил в игру поддержку трассировки лучей. В результате Minecraft стала выглядеть так, как будто это совершенно новая игра.
Права на видео принадлежат компании Xbox Game Studios. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Digital Dreams.
Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U.
- 25 июня 2020
-
13:37
-
12:17
-
10:10
-
00:17
- 24 июня 2020
-
23:45
-
22:25
-
22:12
-
21:28
-
16:41
-
15:29
-
15:01
-
14:11
-
13:27
-
12:01
-
11:49
-
10:58
-
10:18
-
10:10
-
00:34
- 23 июня 2020
-
23:18
-
20:52
-
19:44
-
18:44
-
16:44
-
15:03
-
13:17
-
11:39
-
11:10
-
10:15
-
03:54
-
03:35
-
03:21
-
03:03
-
00:06
- 22 июня 2020
-
21:48