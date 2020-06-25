Графику Minecraft вывели на новый уровень. Видео

Автор YouTube-канала Digital Dreams продолжил показывать, как некоторые моды могут до неузнаваемости изменить графику в некоторых играх. Он показал Minecraft с текстурами в высоком разрешении (x512x1024x2048).

Кроме того автор добавил в игру поддержку трассировки лучей. В результате Minecraft стала выглядеть так, как будто это совершенно новая игра.

Права на видео принадлежат компании Xbox Game Studios. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте Digital Dreams.

Minecraft — компьютерная инди-игра в жанре песочницы, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущенная его компанией Mojang AB. Перссон опубликовал начальную версию игры в 2009 году; в конце 2011 года была выпущена стабильная версия для ПК Microsoft Windows, распространявшаяся через официальный сайт. В последующие годы Minecraft была портирована на Linux и macOS для персональных компьютеров; на Android, iOS и Windows Phone для мобильных устройств; на игровые приставки PlayStation 4, Vita, VR, Xbox One, Nintendo 3DS, Switch и Wii U.