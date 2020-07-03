Разработчики F1 2020 продемонстрировали ключевые особенности игры в новом трейлере

На канале Codemasters в YouTube был опубликован новый трейлер гоночного симулятора F1 2020, в котором были представлены ключевые особенности игры.

Посмотреть видео можно на канале Codemasters в YouTube.

В грядущей F1 2020 будут доступны такие показатели.

— Режим «Моя команда», в котором игроки смогут попробовать себя в роли гонщика-менеджера.

— Игра в режиме разделённого экрана.

— 10 сезонов режима карьеры.

— Полный сезон, половина сезона или три гонки «Формулы 2».

— Возможность выбрать продолжительность сезона (22, 16 или 10 гонок).

— Новые трассы Ханой и Зандворт.

— Новая календарная система.

— Новая система контрактов.

— Кнопка для обгона с помощью ERS.

— Виртуальное зеркало заднего вида.

— Новые настройки помощи в управлении.

— Классические болиды.

— Podium Pass, который позволит кастомизировать костюм, выход на подиум и многое другое.