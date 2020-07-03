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Разработчики F1 2020 продемонстрировали ключевые особенности игры в новом трейлере

Разработчики F1 2020 продемонстрировали ключевые особенности игры в новом трейлере
Киберспорт / Другие игры 0

На канале Codemasters в YouTube был опубликован новый трейлер гоночного симулятора F1 2020, в котором были представлены ключевые особенности игры.

Посмотреть видео можно на канале Codemasters в YouTube.

В грядущей F1 2020 будут доступны такие показатели.
— Режим «Моя команда», в котором игроки смогут попробовать себя в роли гонщика-менеджера.
— Игра в режиме разделённого экрана.
— 10 сезонов режима карьеры.
— Полный сезон, половина сезона или три гонки «Формулы 2».
— Возможность выбрать продолжительность сезона (22, 16 или 10 гонок).
— Новые трассы Ханой и Зандворт.
— Новая календарная система.
— Новая система контрактов.
— Кнопка для обгона с помощью ERS.
— Виртуальное зеркало заднего вида.
— Новые настройки помощи в управлении.
— Классические болиды.
— Podium Pass, который позволит кастомизировать костюм, выход на подиум и многое другое.

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