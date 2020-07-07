В Сеть утекли скриншоты с героями Watch Dogs: Legion и их умениями

Пользователь Reddit joelioio опубликовал скриншоты с героями грядущей Watch Dogs: Legion и их умениями, которые утекли в Сеть благодаря китайским журналистам, получившим доступ к игре на восемь часов.

На опубликованных кадрах можно увидеть список персонажей, доступных игроку. Каждый из них обладает уникальными способностями. При этом описание каждого из них отредактировано, чтобы скрыть личность.

Официально Watch Dogs: Legion должны представить на презентации Ubisoft, которая пройдёт 12 июля, вместе с Assassin's Creed Valhalla, Hyper Scape и, возможно, новой частью Far Cry.

Watch Dogs: Legion — третья часть серии Watch Dogs и продолжение Watch Dogs 2. Игра была анонсирована 5 июня 2019 года на игровой выставке E3 в Лос-Анджелесе (США).