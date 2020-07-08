Стали известны возможные технические характеристики и цены GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Портал WCCTech опубликовал предполагаемые спецификации двух видеокарт NVIDIA нового поколения. Сообщается, что в моделях RTX 3070 и RTX 3070 Ti, которые будут работать на базе GPU Ampere, установят чипы GA104 и до 8 гигабайт видеопамяти. В RTX 3070 установят 2944 ядра CUDA с 8 гигабайтами GDDR 6 и пропускной способностью в 18 Гбит в секунду. Главным отличием RTX 3070 Ti от младшей модели станут 3072 ядра CUDA. RTX 3070 будет стоить около $ 400, RTX 3070 Ti — около $ 500.

По состоянию на текущий момент NVIDIA ни подтвердила, ни опровергла эту информацию. Компания пока не анонсировала новое поколение видеокарт для пользователей. Ранее сообщалось, что и NVIDIA, и AMD могут выпустить новинки уже в сентябре 2020 года, а их анонс состоится летом.