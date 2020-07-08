Из PES 2021 могут пропасть «Милан» и «Интер»

Компания Konami сообщила о потере лицензий на итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер», сообщив об этом на своём официальном сайте.
В Konami уточнили, что случившееся никак не повлияет на геймплей игры PES 2020, а также добавили, что по другим играм выпустит отдельное заявление. Не исключено, что в Pro Evolution Soccer 2021 миланские команды будут заменены на ненастоящие клубы.
Напомним, компания Konami анонсировала партнёрство с Серией А в августе 2019 года. Благодаря этой сделке в PES 2020 все клубы лиги были представлены с официальными названиями, логотипами и стадионами.
«Милан» — 18-кратный чемпион Италии, семикратный обладатель Кубка европейских чемпионов. «Интер» — 18-кратный чемпион Италии, трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов.
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