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Из PES 2021 могут пропасть «Милан» и «Интер»

Из PES 2021 могут пропасть «Милан» и «Интер»
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Konami сообщила о потере лицензий на итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер», сообщив об этом на своём официальном сайте.

В Konami уточнили, что случившееся никак не повлияет на геймплей игры PES 2020, а также добавили, что по другим играм выпустит отдельное заявление. Не исключено, что в Pro Evolution Soccer 2021 миланские команды будут заменены на ненастоящие клубы.

Напомним, компания Konami анонсировала партнёрство с Серией А в августе 2019 года. Благодаря этой сделке в PES 2020 все клубы лиги были представлены с официальными названиями, логотипами и стадионами.

«Милан» — 18-кратный чемпион Италии, семикратный обладатель Кубка европейских чемпионов. «Интер» — 18-кратный чемпион Италии, трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов.

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