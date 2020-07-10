Blizzard сделает бесплатной смену пола персонажа в World of Warcraft: Shadowlands

Blizzard сделает возможность сменить пол персонажа в World of Warcraft бесплатной, сообщает портал Eurogamer.
«У игроков давно была возможность изменить их персонажа с помощью платного сервиса. И когда мы начали заниматься Shadowlands, мы поняли: „Боже, единственная возможность сменить пол персонажа в World of Warcraft — заплатить деньги“. Мы почувствовали, что это неправильный посыл», — прокомментировал исполнительный продюсер World of Warcraft Джон Хайт.
Возможность изменить пол и внешность персонажа за 800 рублей была добавлена в World of Warcraft в 2008 году. Позже в WoW добавили внутриигровую парикмахерскую, где можно изменить цвет кожи, черты лица и причёску персонажа за золото. Именно туда будет перенесена возможность сменить пол в Shadowlands.
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