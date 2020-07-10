В честь празднования десятилетия World of Tanks в игре временно появился новый режим

В World of Tanks временно вернётся режим «7 на 7» в честь празднования 10-летия игры, сообщается на официальном сайте WoT.

Ивент «Схватка: вне времени» будет доступен с 9:00 мск 10 июля до 1:00 мск 13 июля. Принять участие в нём смогут только машины X-уровня. Если у игрока нет техники нужного уровня, он сможет взять в аренду советский «Объект 140» или китайский «тяж» WZ-111 model 5A. Бои будут идти по правилам режима «Встречный бой» на пяти картах: «Линия Зигфрида», «Степи», «Мурованка», «Химмельсдорф» и «Энск». Игрокам будет предоставлен ряд особых задач для выполнения в матче.

Релиз World of Tanks состоялся 12 августа 2010 года. Сейчас в игре продолжается празднование 10-летия, запущен четвёртый акт под названием «Работа над ошибками».