Разработчик сообщил о 70 млн проданных копий PUBG

Компания PUBG Corp. сообщила, что продала 70 млн копий игры. Это суммарное количество продаж на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Первая версия PUBG была выпущена в марте 2017 года. Полноценный релиз игры состоялся в декабре. Ещё через год она вышла на PlayStation 4. В июне 2018 года разработчик сообщил, что продал 50 млн копий игры.

PUBG — один из самых известных и популярных шутеров современности. Выпущен в 2017 году. На Steam стоимость «Королевской битвы» PUBG составляет 949 рублей.

Ранее аналитическая компания Sensor Tower подсчитала, что мобильная версия PUBG принесла более $ 3 млрд. Только в 2020 году игра принесла $ 1,3 млрд, а в разгар пандемии коронавируса в марте выручка составила рекордные $ 270 млн.