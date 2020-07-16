В Сети появился 11-минутный геймплей ранней бета-версии Worms Rumble
Портал IGN опубликовал на своём канале в YouTube 11-минутный геймплейный ролик Worms Rumble.
Посмотреть видео можно на канале IGN в YouTube.
Бета-тест проходит с 15 по 20 июля, некоторые игроки уже получили ключи к игре.
Worms Rumble получит поддержку кроссплея. На одной карте одновременно смогут сражаться сразу 32 человека в реальном времени. Сразу после запуска в Rumble будет два игровых режима — «Бой насмерть» и «Последний червяк», где в конце остаётся единственный игрок.
Авторы обещали добавить сезонные ивенты и ежедневные испытания, которые позволят пользователям получать дополнительный опыт и награды, а также пробовать новые игровые механики и оружие в лаборатории.
Релиз Worms Rumble запланирован на 2020 год.
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