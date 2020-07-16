Физическое издание Microsoft Flight Simulator будет состоять из 10 DVD-дисков

Физическое издание грядущего Microsoft Flight Simulator для ПК будет состоять из 10 DVD-дисков, сообщает портал Eurogamer со ссылкой на представителя компании Aerosoft, которая будет распространять игру в Европе.
Фото: Eurogamer
Всего на жёстком диске игра займёт 150 ГБ, из которых примерно 90 ГБ составляют данные виртуального мира, а также дополнительные файлы в виде патчей и дополнительного контента.
Издатель отметил, что физическое издание игры подойдёт игрокам, у которых отсутствует быстрое или стабильное соединение с интернетом. Несмотря на это, игра в любом случае будет скачивать актуальные обновления и необходимые файлы с серверов Microsoft.
Релиз Microsoft Flight Simulator запланирован на 18 августа. Игра выйдет на ПК, а также сразу появится в каталоге Xbox Game Pass.
- 16 июля 2020
-
13:48
-
13:37
-
13:01
-
12:32
-
11:36
-
10:59
-
00:01
- 15 июля 2020
-
22:55
-
22:48
-
20:42
-
14:19
-
13:26
-
12:39
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
10:35
- 14 июля 2020
-
23:44
-
21:13
-
19:13
-
17:28
-
16:38
-
16:37
-
15:52
-
15:21
-
14:39
-
13:24
-
12:10
-
11:00
-
10:17
-
01:03
-
00:55
- 13 июля 2020
-
22:02
-
21:55
-
19:19