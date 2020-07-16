Физическое издание Microsoft Flight Simulator будет состоять из 10 DVD-дисков

Физическое издание грядущего Microsoft Flight Simulator для ПК будет состоять из 10 DVD-дисков, сообщает портал Eurogamer со ссылкой на представителя компании Aerosoft, которая будет распространять игру в Европе.

Фото: Eurogamer

Всего на жёстком диске игра займёт 150 ГБ, из которых примерно 90 ГБ составляют данные виртуального мира, а также дополнительные файлы в виде патчей и дополнительного контента.

Издатель отметил, что физическое издание игры подойдёт игрокам, у которых отсутствует быстрое или стабильное соединение с интернетом. Несмотря на это, игра в любом случае будет скачивать актуальные обновления и необходимые файлы с серверов Microsoft.

Релиз Microsoft Flight Simulator запланирован на 18 августа. Игра выйдет на ПК, а также сразу появится в каталоге Xbox Game Pass.