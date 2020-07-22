В ПК-версии PUBG стартовал восьмой сезон

В ПК-версии PlayerUknown’s Battlegrounds начался восьмой сезон. В честь этого события разработчик опубликовал геймплейный трейлер.

К восьмому сезону были представлены некоторые нововведения. Например, появилась полностью переработанная карта «Санок» и грузовик с трофеями. Кроме того игроки могут получить билет выжившего, доступно возвращение канистр с топливом и новый ранговый сезон.

Помимо этого разработчик произвёл небольшие улучшения и исправления.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале PUBG.

На PlayStation 4 и Xbox One восьмой сезон пока доступен только на тестовых серверах. Предполагается, что на основных серверах обновление произойдёт 30 июля.

PUBG — один из самых известных и популярных шутеров современности. Выпущен в 2017 году. На Steam стоимость «Королевской битвы» PUBG составляет 949 рублей.



Ранее аналитическая компания Sensor Tower подсчитала, что мобильная версия PUBG принесла более $ 3 млрд. Только в 2020 году игра принесла $ 1,3 млрд, а в разгар пандемии коронавируса в марте выручка составила рекордные $ 270 млн.