«London is the...Boom!» Представлен свежий трейлер Watch Dogs: Legion

В новом трейлере игры Watch Dogs: Legion рассказывается сюжет о том, как создать отряд сопротивления в Лондоне. Ролик начинается с типичной фразы «London is the capital of Great Britain», которая обрывается на начале. Задача сопротивления, как сказано в описании, бороться против коррумпированных военных, торговцев людьми и авторитарного правления.

Watch Dogs: Legion – экшн-игра от третьего лица с открытым миром, от разработчика Ubisoft Toronto и изданная Ubisoft. Legion – третья часть серии Watch Dogs и продолжение Watch Dogs 2. Сюжет развернется в вымышленной реальности, а конкретно в Лондоне.

Релиз Watch Dogs: Legion намечен на 29 октября 2020 года. Игра выйдет на на Xbox One, а также на Xbox Series X.