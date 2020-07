Ghost of Tsushima стала самой быстрораспродаваемой новой игрой Sony на Playstation 4

Компания Playstation в своём «твиттере» сообщила, что за первые три дня производитель продал 2,4 млн копий игры Ghost of Tsushima. Тираж The Last of Us Part II, выпущенной на месяц раньше, составил 4 млн копий за три дня.

Ранее стало известно, что в Японии спрос на игру настолько высок, что в магазинах закончились диски с игрой. В японской рознице новая игра стартовала лучше любой другой игры Sony для Playstation 4.

Экшен-приключение Ghost of Tsushima было анонсировано в октябре 2017 года, игру разрабатывала Sucker Punch Productions. События Ghost of Tsushima разворачиваются в 1274 году: монголы впервые вторгаются в Японию и берут под контроль остров Цусима, убивая и грабя местных жителей. Игроку предстоит управлять самураем Джином Сакаи, который противостоит захватчикам.