Киберспортсмен Alohadance выиграл $ 41 тыс. в покер

Известный киберспортсмен Илья Alohadance Коробкин успешно выступил на турнире по покеру Stadium Series, который проводил покер-рум PokerStars. Коробкин занял пятое место и заработал $ 41 тыс.

Коробкин выступает за организацию FlyToMoon. Примечательно, что призовые киберспортсмена в покере превысили вознаграждение, полученное командой за второе место на третьем сезоне Parimatch League, — команда получила $ 25 тыс.

Следующий турнир FlyToMoon проведёт на OGA Dota PIT Season 2. Соревнования будут проходить 27 июля.

Многие спортсмены и киберспортсмены увлекаются онлайн-покером. В любви к покеру признавались известный лыжник Петер Нортуг и футболист Никлас Бендтнер.