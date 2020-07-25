Киберспортсмен Alohadance выиграл $ 41 тыс. в покер
Известный киберспортсмен Илья Alohadance Коробкин успешно выступил на турнире по покеру Stadium Series, который проводил покер-рум PokerStars. Коробкин занял пятое место и заработал $ 41 тыс.
Коробкин выступает за организацию FlyToMoon. Примечательно, что призовые киберспортсмена в покере превысили вознаграждение, полученное командой за второе место на третьем сезоне Parimatch League, — команда получила $ 25 тыс.
Следующий турнир FlyToMoon проведёт на OGA Dota PIT Season 2. Соревнования будут проходить 27 июля.
Многие спортсмены и киберспортсмены увлекаются онлайн-покером. В любви к покеру признавались известный лыжник Петер Нортуг и футболист Никлас Бендтнер.
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