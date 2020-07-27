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Из-бета версии FIFA 21 исчезло празднование гола с приложенным к губам пальцем

Из-бета версии FIFA 21 исчезло празднование гола с приложенным к губам пальцем
Киберспорт / FIFA 0

Из бета-версии FIFA 21 исчез один из вариантов празднования гола. Как сообщает блогер TodoUltimateTeam, авторы убрали празднование с приложенным к губам пальцем, призывающим трибуны замолчать.
Пока неизвестно, появится ли это празднование в итоговой версии. Но многие любители симулятора утверждают, что такое празднование их раздражает.

Ранее стало известно о первых подробностях игрового процесса. В FIFA 21 будет введена система, улучшающая элементы дриблинга и обводок в игре. Ещё одной ключевой особенностью игры может стать механизм Creative Runs, позволяющий показывать более творческую игру пользователю. Сообщается и о новой системе поведения игроков на поле.

Релиз FIFA 21 состоится в октябре 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Затем игра выйдет на консолях нового поколения.

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