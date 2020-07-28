Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Спецназ России выпустил ролик по мотивам игры The Last of Us

Спецназ России выпустил ролик The Last of Us
Спецназ России выпустил ролик по мотивам игры The Last of Us
Киберспорт / Другие игры 0

Росгвардия совместно с образцово-показательным оркестром Росгвардии и шоу барабанов «Splash» записала видеоролик по мотивам сюжета игры The Last of Us – о том, как спецназ спас мальчика. Кавер на заглавную тему игры создатели назвали «Trust Us» («Верьте в нас»).

Сюжет рассказывает о «мрачном будущем», в котором большая часть населения заражена каким-то вирусом. Он превращает людей в зомби. В отличие от оригинальной The Last of Us, главные герои видео Росгвардии – мужчина и его сын. Путешествуя по заброшенной местности, они почему-то слышат музыку (кавер в исполнении оркестра). Отец говорит: «Это музыка силы. Так раньше звучала сила».

Затем мы видим кадры из прошлого – 30 лет назад «мальчика захватил в заложники преступник. Штурмовая группа спецназа Росгвардии спасает его и возвращает родителям. Герой-омоновец дарит мальчику свой шеврон-патч».

Предупреждаем, далее спойлер: мужчина и есть этот мальчик! Теперь он дарит патч своему сыну. «До того как всё это произошло, были люди, готовые рискнуть своей жизнью ради других», – финализирует рассказчик.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020