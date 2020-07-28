Спецназ России выпустил ролик по мотивам игры The Last of Us

Росгвардия совместно с образцово-показательным оркестром Росгвардии и шоу барабанов «Splash» записала видеоролик по мотивам сюжета игры The Last of Us – о том, как спецназ спас мальчика. Кавер на заглавную тему игры создатели назвали «Trust Us» («Верьте в нас»).
Сюжет рассказывает о «мрачном будущем», в котором большая часть населения заражена каким-то вирусом. Он превращает людей в зомби. В отличие от оригинальной The Last of Us, главные герои видео Росгвардии – мужчина и его сын. Путешествуя по заброшенной местности, они почему-то слышат музыку (кавер в исполнении оркестра). Отец говорит: «Это музыка силы. Так раньше звучала сила».
Затем мы видим кадры из прошлого – 30 лет назад «мальчика захватил в заложники преступник. Штурмовая группа спецназа Росгвардии спасает его и возвращает родителям. Герой-омоновец дарит мальчику свой шеврон-патч».
Предупреждаем, далее спойлер: мужчина и есть этот мальчик! Теперь он дарит патч своему сыну. «До того как всё это произошло, были люди, готовые рискнуть своей жизнью ради других», – финализирует рассказчик.
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