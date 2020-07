Появился трейлер документального фильма о PlayStation. В нём снялись Кодзима и Церни

Создатели документального фильма From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution опубликовали на своём канале в YouTube официальный трейлер проекта.

В съёмках приняли участие японский геймдизайнер Хидео Кодзима, главный архитектор PlayStation Марк Церни, вице-президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан и другие. Фильм расскажет об истории создания консоли, конкуренции Sony с Nintendo и SEGA, а также затронет множество игр, таких как Tomb Raider, God of War, Metal Gear Solid и Resident Evil.

«Когда я увидел презентацию PlayStation, я понял, что смогу создать такую игру, какую действительно хочу», — сказал Кодзима.

Премьера документального фильма состоится 7 сентября и будет приурочена к 25-летию выпуска PlayStation в США и Великобритании.