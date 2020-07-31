По результатам исследования более 80% британцев выбрали PlayStation 5, а не Xbox Series X

Британское агентство Experience12 провело опрос, по результатам которого стало известно, что PlayStation 5 станет фаворитом среди консолей нового поколения в Великобритании.

Более 80 процентов британцев отдают своё предпочтение консоли от Sony, причём почти 40 процентов опрошенных готовы приобрести приставку нового поколения на старте продаж.

Самая ожидаемая консоль следующего поколения:

PlayStation 5 — 84%.

Xbox Series X — 15%.



Время приобретения консоли:

На старте — 37%.

В течение месяца — 9%.

В течение трёх месяцев — 12%.

В течение полугода — 26%.



Текущая платформа:

PlayStation 4 — 59%.

Xbox One — 16%.

ПК — 14%.

Nintendo Switch — 8%.



Самая ожидаемая игра:

Cyberpunk 2077 — 43%.

Marvel’s Avengers — 15%.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remaster (процент неизвестен).

Dying Light 2.

Halo Infinite.