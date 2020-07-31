По результатам исследования более 80% британцев выбрали PlayStation 5, а не Xbox Series X

Британское агентство Experience12 провело опрос, по результатам которого стало известно, что PlayStation 5 станет фаворитом среди консолей нового поколения в Великобритании.
Более 80 процентов британцев отдают своё предпочтение консоли от Sony, причём почти 40 процентов опрошенных готовы приобрести приставку нового поколения на старте продаж.
Самая ожидаемая консоль следующего поколения:
PlayStation 5 — 84%.
Xbox Series X — 15%.
Время приобретения консоли:
На старте — 37%.
В течение месяца — 9%.
В течение трёх месяцев — 12%.
В течение полугода — 26%.
Текущая платформа:
PlayStation 4 — 59%.
Xbox One — 16%.
ПК — 14%.
Nintendo Switch — 8%.
Самая ожидаемая игра:
Cyberpunk 2077 — 43%.
Marvel’s Avengers — 15%.
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remaster (процент неизвестен).
Dying Light 2.
Halo Infinite.
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