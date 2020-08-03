В Halo Infinite может появиться королевская битва

В игре Halo Infinite может появиться королевская битва, к такому выводу пришёл пользователь Reddit под ником JJAB91. Он обнаружил упоминание режима на странице игры в японском Microsoft Store.
Упоминание режима находится в графе «жанр». При этом о королевской битве говорится исключительно на японской версии сайта. В других версиях в качестве жанра указан «шутер».
Пока же точно известно, что в игре будет стандартный мультиплеер. Разработчик реализует сплит-экран для двух игроков. А в онлайне может будет кооперировать до четырёх игроков.
Релиз новой игры состоится в конце 2020 года. Она выйдет на Xbox One, Xbox Series X и PC.
Ранее после геймплейной демонстрации на Xbox Games Showcase научно-фантастический шутер раскритиковали за внешний вид: «плоское» изображение, тусклое освещение и всплывающие на глазах предметы.
- 3 августа 2020
-
10:21
-
09:49
-
09:36
-
09:19
- 2 августа 2020
-
23:14
-
20:51
-
18:47
-
16:56
-
16:41
-
14:19
-
12:21
-
11:51
-
10:26
-
00:33
- 1 августа 2020
-
23:40
-
22:35
-
19:53
-
14:47
-
14:13
-
10:18
- 31 июля 2020
-
22:44
-
21:31
-
16:50
-
15:53
-
15:37
-
15:30
-
12:49
-
11:42
-
10:17
-
09:38
-
08:55
-
00:36
- 30 июля 2020
-
22:02
-
19:15
-
14:19