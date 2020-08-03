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В Halo Infinite может появиться королевская битва

В Halo Infinite может появиться королевская битва
Киберспорт / Другие игры 0

В игре Halo Infinite может появиться королевская битва, к такому выводу пришёл пользователь Reddit под ником JJAB91. Он обнаружил упоминание режима на странице игры в японском Microsoft Store.

Упоминание режима находится в графе «жанр». При этом о королевской битве говорится исключительно на японской версии сайта. В других версиях в качестве жанра указан «шутер».

Пока же точно известно, что в игре будет стандартный мультиплеер. Разработчик реализует сплит-экран для двух игроков. А в онлайне может будет кооперировать до четырёх игроков.

Релиз новой игры состоится в конце 2020 года. Она выйдет на Xbox One, Xbox Series X и PC.

Ранее после геймплейной демонстрации на Xbox Games Showcase научно-фантастический шутер раскритиковали за внешний вид: «плоское» изображение, тусклое освещение и всплывающие на глазах предметы.

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