Бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин присоединился к Maincast

Роман Дворянкин был назначен на должность генерального менеджера Virtus.pro в октябре 2016 года. Под его руководством организация выиграла 18 турниров по Dota 2, CS:GO, League of Legends и Paladins. Однако в ноябре 2019 года стало известно, что Роман покинет Virtus.pro. В декабре было официально объявлено о его уходе.
После ухода из Virtus.pro Роман Дворянкин сосредоточился на работе в агентстве спортивного маркетинга в Катаре. А 4 августа стало известно, что он присоединяется к студии Maincast. Роман Дворянкин занял должность директора по развитию бизнеса в России. При этом он не покинет агентство, в котором работал до прихода в Maincast, а будет совмещать две должности.
Фото: Maincast
Генеральный директор и сооснователь Maincast Андрей Григорьев прокомментировал приход Дворянкина в студию так: «Мы в Maincast всегда очень щепетильно подходим к подбору кадров. Нам требовалось усиление нашей биздев-команды на территории России, и мы остановились на Романе Дворянкине, c которым у нас уже есть богатый опыт сотрудничества. Роман будет работать совместно с Вадимом Воробьёвым под моим началом. Учитывая его опыт, мы ставим перед собой амбициозные цели и рады приветствовать Романа в нашей команде».
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