Dr. Disrespect запустил стрим на YouTube. Его смотрят уже более 300 тыс. зрителей

Один из самых популярных стримеров планеты Гай Dr. Disrespect Бэйм, забаненный на Twitch навсегда, запустил первый официальный стрим на новой платформе. Трансляция уже получила более 100 тыс. лайков. На момент публикации новости её смотрят более 300 тыс. человек.

Видео опубликовано на YouTube-канале Dr. Disrespect.

Инсайдер и журналист Род Slasher Бреслау обратил внимание, что на YouTube-канале Бэйма появилась кнопка «Спонсировать». О контракте стримера с платформой до сих пор не объявлено.



Учётная запись стримера на Twitch была заблокирована навсегда 27 июня. У него было 4 миллиона подписчиков. Платформа вернула фанатам стримера все потраченные на подписку деньги, при этом самому Бэйму даже не сообщила причину бана.