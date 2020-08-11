Sony готовит новую презентацию PlayStation 5, на которой анонсируют цену и дату выхода

Японская транснациональная корпорация Sony ведёт подготовку к новой презентации находящейся в разработке игровой приставки нового поколения — PlayStation 5. Об этом сообщает Gamemag со ссылкой на известного инсайдера Tidux в «Твиттере».
Так, по информации источника, на данной конференции станет известно то, что интересует тысячи людей, а именно – дата выхода приставки, её цена и какие эксклюзивы находятся в разработке.
«PlayStation готовит презентацию, на которой будет представлена информация совместимости игр, анонсированы эксклюзивы, дата выхода и цена. Мероприятие должны были провести ещё в начале августа. Однако теперь оно состоится после того, как Xbox раскроет свои карты, в конце августа или начале сентября», — написал инсайдер.
Напомним, что PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в разрешении 4K.
- 11 августа 2020
-
05:27
-
01:40
-
00:55
-
00:42
- 10 августа 2020
-
23:50
-
23:32
-
21:59
-
21:54
-
20:03
-
18:55
-
18:05
-
16:26
-
16:14
-
15:17
-
14:33
-
13:03
- 9 августа 2020
-
18:23
-
18:03
-
15:44
-
12:47
-
11:59
-
10:13
- 8 августа 2020
-
21:19
-
15:11
-
13:36
-
11:22
-
11:08
-
10:29
-
10:06
-
09:28
- 7 августа 2020
-
22:53
-
22:38
-
21:19
-
20:02
-
18:01