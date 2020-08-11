Sony готовит новую презентацию PlayStation 5, на которой анонсируют цену и дату выхода

Японская транснациональная корпорация Sony ведёт подготовку к новой презентации находящейся в разработке игровой приставки нового поколения — PlayStation 5. Об этом сообщает Gamemag со ссылкой на известного инсайдера Tidux в «Твиттере».

Так, по информации источника, на данной конференции станет известно то, что интересует тысячи людей, а именно – дата выхода приставки, её цена и какие эксклюзивы находятся в разработке.

«PlayStation готовит презентацию, на которой будет представлена информация совместимости игр, анонсированы эксклюзивы, дата выхода и цена. Мероприятие должны были провести ещё в начале августа. Однако теперь оно состоится после того, как Xbox раскроет свои карты, в конце августа или начале сентября», — написал инсайдер.

Напомним, что PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD на основе архитектуры Zen 2, видеочипом AMD Navi и будет поддерживать до 120 кадров в разрешении 4K.