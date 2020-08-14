В Steam началась распродажа игр с тегом «Футбол». Football Manager 2020 стоит 781 рубль
В Steam началась распродажа игр с меткой «Футбол». Акция завершится 17 августа в 20:00 мск.
Распродажа игр с тегом «Футбол» в Steam
Football Manager 2020 — 781 рубль (цена без скидки — 2299 рублей).
Football Manager 2020 Touch — 407 рублей (1199 рублей).
eFootball PES 2020 — 499 рублей (999 рублей).
Football, Tactics & Glory — 389 рублей (649 рублей).
С полным списком предложений можно ознакомиться в Steam.
На днях компания EA Sports показала новый трейлер FIFA 21, посвящённый режиму карьеры. EA Sports даёт возможность снизить общую стоимость выбранной версии FIFA 21. Стоимость стандартного издания игры на PlayStation 4 составляет 4899 рублей, но её можно уменьшить ещё на 20%. Подробная инструкция доступна на «Чемпионате».
EA Sports показала новый трейлер FIFA 21, посвящённый режиму карьеры
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