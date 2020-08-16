Sony набирает сотрудников для работы над новым VR-шлемом
Компания Sony ищет сотрудников для работы над новым шлемом виртуальной реальности, сообщает Upload VR.
По данным источника, Sony почти не раскрыла каких-либо подробностей. Объявление размещено напрямую компанией Sony Corporation, а Sony Interactive Entertainment, которая ответственна за PlayStation, так что это устройство может быть как и новым PlayStation VR, так и отдельной от PlayStation системой или девайсом для ПК. Сообщается, что всего над проектом будут работать 15 человек.
Релиз PlayStation VR состоялся в октябре 2016 года. Известно, что новая PlayStation 5 будет совместима с этим шлемом. Выход консоли нового поколения запланирован на конец 2020 года, точная дата пока остаётся неизвестной.
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