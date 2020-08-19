S1mple — о победе над mousesports: медленный старт, отличный финиш

Лидер NAVI Александр s1mple Костылев прокомментировал победу команды на старте ESL One Cologne 2020. В волевом стиле «рождённые побеждать» переиграли mousesports — 2:1 (10:16 на Nuke, 16:9 на Train и 16:7 на Dust2).
«Медленный старт, отличный финиш. Отличая игра, mousesports», — написал Костылев на своей странице в «Твиттере».
Самым результативным игроком встречи стал эстонский легионер mousesports Робин ropz Kool. При 69 убийствах у него 55 смертей. У s1mple на 4 килла и 12 смертей меньше. 61 килл при 49 смертях у Дениса electronic Шарипова.
NAVI сыграют с Complexity Gaming за место в плей-офф турнира. Встреча запланирована на 23 августа. Начало — в 16:00 мск. mousesports упала в нижнюю сетку группы А, где поборется с MAD Lions в матче на вылет.
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