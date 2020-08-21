Капитан Astralis предложил изменить формат овертаймов в CS:GO

Капитан датской команды по CS:GO Astralis Лукас gla1ve Россандэр предложил новый формат дополнительного времени для профессиональных матчей по CS:GO. Gla1ve считает, что командам необходимо меняться сторонами не каждые три раунда, а каждый один.
«Как думаете, стоит ли что-то делать с форматом овертаймов? Если бы команды менялись сторонами каждый раунд, возможно, это бы уменьшило количество матчей, в которых командам приходится играть по 18 дополнительных раундов?
Думаю, от этого выиграли бы и игроки, и зрители, и организаторы турниров. Возможно, у вас есть какие-нибудь другие идеи?» — написал Россандэр на своей странице в «Твиттере».
Ранее Gla1ve выступал с другим фундаментальным предложением — киберспортсмен предлагал уменьшить количество раундов в матчах.
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