Аналитики: Microsoft Flight Simulator приведёт к продажам «железа» на $ 2,6 млрд

Аналитики John Peddie Research подсчитали, сколько производители игрового «железа» получат, благодаря выходу игры Microsoft Flight Simulator. Авторы исследования пришли к выводу, что продажи игрового «железа» и периферии достигнут отметки в $ 2,6 млрд.

Microsoft Flight Simulator, вышедшая на ПК 18 августа, является одной из самых требовательных игр в мире. Предполагается, что игру купят около 2,27 млн пользователей. Им потребуются необходимые комплектующие: видеокарты, мощные процессоры, контроллеры, VR-гарнитуры, кресла пилотов и прочее оборудование.

Аналитики уверены, что пользователи будут приобретать «железо», чтобы запустить игру на высоких настройках. Поэтому спрос на технику вырастет.

Microsoft Flight Simulator — серия гражданских авиасимуляторов, выпускаемых корпорацией Microsoft. От многих других серий авиасимуляторов MSFS отличается весьма реалистичной физикой нормального полёта, и, как следствие, большой сложностью управления самолётом.