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Крупный американский магазин намекнул на цену PS5 и Xbox Series X

Крупный американский магазин намекнул на цену PS5 и Xbox Series X
Киберспорт / Другие игры 0

Пользователи ресурса Dualshockers предположили, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут стоить $ 499. К такому выводу они пришли исходя из анализа предложений сети американских магазинов Best Buy.

В последние дни BestBuy опубликовал предложение о рассрочке при покупке консолей новых поколений. Оно распространяется на товары ценой от $ 499. Учитывая, что ни одна из предыдущих консолей не стоит таких денег, можно предположить, что $ 499 — минимальная стоимость PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом на Dualshockers не уверены в своих догадках, называя их исключительно предположением.

Напомним, ни Sony, ни Microsoft пока официально не заявляли о стоимости консолей нового поколения и датах их релиза. Предположительно они выйдут в последние месяцы 2020 года.

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