Крупный американский магазин намекнул на цену PS5 и Xbox Series X

Пользователи ресурса Dualshockers предположили, что PlayStation 5 и Xbox Series X будут стоить $ 499. К такому выводу они пришли исходя из анализа предложений сети американских магазинов Best Buy.
В последние дни BestBuy опубликовал предложение о рассрочке при покупке консолей новых поколений. Оно распространяется на товары ценой от $ 499. Учитывая, что ни одна из предыдущих консолей не стоит таких денег, можно предположить, что $ 499 — минимальная стоимость PlayStation 5 и Xbox Series X. При этом на Dualshockers не уверены в своих догадках, называя их исключительно предположением.
Напомним, ни Sony, ни Microsoft пока официально не заявляли о стоимости консолей нового поколения и датах их релиза. Предположительно они выйдут в последние месяцы 2020 года.
- 25 августа 2020
-
12:19
-
10:18
-
00:09
- 24 августа 2020
-
19:27
-
19:06
-
18:38
-
16:49
-
15:00
-
14:43
-
12:45
-
11:48
-
11:06
-
10:46
- 23 августа 2020
-
22:21
-
16:51
-
15:55
-
13:53
-
11:47
-
11:14
-
00:27
- 22 августа 2020
-
17:27
-
14:49
-
13:17
-
12:26
-
10:33
-
09:24
- 21 августа 2020
-
22:42
-
21:41
-
17:38
-
16:19
-
15:20
-
13:24
-
11:00
-
00:17
- 20 августа 2020
-
22:36