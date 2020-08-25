Пользователь нашёл в Flight Simulator место, в котором был сделан оригинальный фон Windows

Пользователь с ником rocking_gamer обнаружил в новой игре Microsoft Flight Simulator место, в котором был сделан снимок, ставший стандартным фоном рабочего стола Windows XP. Скриншот игрок выложил на Reddit.

Это место имеет координаты 38°15′00.5″N 122°24′38.9″W. В игре можно ввести координаты и прилететь туда самостоятельно. Место располагается в округе Сонома в Калифорнии. Сейчас это место отличается покрытием.

Если на фоне в Windows на холме находится трава, то теперь там вспаханная земля и совсем мало растительности. На reddit местные жители написали, что сейчас в этом месте находятся виноградники.

Оригинальный снимок сделал фотограф Чарльз О’Риэр в 1996 году. Microsoft приобрела снимок в 2000 году. В Windows XP фон называется «Безмятежность».