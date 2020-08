Общие призовые, разыгранные на турнирах по CS:GO, перевалили за $ 100 млн

За всё время существования турниров по Counter Strike: Global Offensive было разыграно $ 100 091 149, сообщается на eSports Earnings. 12 968 пользователей культового шутера приняли участие в 5160 турнирах.



Такая внушительная сумма призовых — второй показатель в истории киберспорта. Лидирует в рейтинге Dota 2 — $ 226 085 625 призовых.



Топ-11 игр по разыгранным призовым:



1. Dota 2 – $ 226 085 652

2. Counter-Strike: Global Offensive – $ 100 091 149

3. Fortnite – $ 93 912 097

4. League of Legends – $ 76 864 011

5. StarCraft 2 – $ 33 476 694

6. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS — $ 23 383 378

7. Hearthstone — $ 22 324 336

8. Overwatch — $ 22 049 333

9. Heroes of the Storm — $ 18 170 133

10. Arena of Valor — $ 14 906 095

11. Counter-Strike 1.6 — $ 13 492 961.