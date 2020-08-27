В Epic Games Store можно бесплатно скачать HITMAN

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store назвал очередной продукт, который доступен для скачивания бесплатно. Им стал культовый симулятор наёмного убийцы Hitman. Игру можно скачать до 3 сентября. Ранее её стоимость составляла 849 рублей.



«Экспериментируйте и развлекайтесь в роли Агента 47. Станьте лучшим наемным убийцей в мире! Путешествуйте по самым экзотическим странам, уничтожайте цели любыми средствами — от катаны и снайперской винтовки до бомб в мяче для гольфа.



Устраняйте высокопоставленные цели по всему миру. Выполняйте задания и контракты и открывайте оружие и снаряжение. Оттачивайте мастерство, чтобы стать «Бесшумным убийцей», — сообщается на официальном сайте Epic Games Store.



Hitman — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшен. Действие развивается вокруг профессионального клона-киллера, известного под кодовым именем Агент 47 (или просто «47-й»).



Заключительная часть трилогии Hitman 3 выйдет эксклюзивно в Epic Games Store в январе 2021 года.



Epic Store уже радовала пользователей доступом к скачиванию GTA V, Metro 2033, Borderlands, Civilization VI и других видеоигр.

Появились системные требования Hitman III. Игра не запустится на Windows 7