В Epic Games Store можно бесплатно скачать HITMAN

Онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store назвал очередной продукт, который доступен для скачивания бесплатно. Им стал культовый симулятор наёмного убийцы Hitman. Игру можно скачать до 3 сентября. Ранее её стоимость составляла 849 рублей.
«Экспериментируйте и развлекайтесь в роли Агента 47. Станьте лучшим наемным убийцей в мире! Путешествуйте по самым экзотическим странам, уничтожайте цели любыми средствами — от катаны и снайперской винтовки до бомб в мяче для гольфа.
Устраняйте высокопоставленные цели по всему миру. Выполняйте задания и контракты и открывайте оружие и снаряжение. Оттачивайте мастерство, чтобы стать «Бесшумным убийцей», — сообщается на официальном сайте Epic Games Store.
Hitman — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшен. Действие развивается вокруг профессионального клона-киллера, известного под кодовым именем Агент 47 (или просто «47-й»).
Заключительная часть трилогии Hitman 3 выйдет эксклюзивно в Epic Games Store в январе 2021 года.
Epic Store уже радовала пользователей доступом к скачиванию GTA V, Metro 2033, Borderlands, Civilization VI и других видеоигр.
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