Создатели Fall Guys анонсировали второй сезон игры

Студия Mediatonic сообщила о предстоящем выпуске второго сезона игры Fall Guys. Сезон будет представлен на конференции Opening Night Live, её будет проводить создатель The Game Awards Джефф Кейли.

Прямой эфир мероприятия будет проходить на канале TGA 27 августа.

Fall Guys — королевская битва с различными испытаниями. На Twitch стримы о новой игре собирают более 237 тыс. зрителей.

Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. В PlayStation Store игра стоит 1399 рублей. В Steam стоимость игры составляет 465 рублей.

За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.