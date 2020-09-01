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NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070

NVIDIA представила новые видеокарты GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Nvidia провела онлайн-трансляцию, показав новые видеокарты — GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, созданные на архитектуре Ampere.

GeForce RTX 3080 оснащена памятью Micron GDDR6x в размере 10 ГБ. У неё 89 тензорных ядер и 28 млрд транзисторов. Разработчик обещает увеличить трассировку лучей на 161% по сравнению с поколением Turing.

Теперь видеокарты смогут загружать данные в видеочип, обходя центральный процессор. Это должно ускорить обработку графики. Первой игрой, в которой будет реализована эта система, будет Cyberpunk 2077.

GeForce RTX 3080 должна выйти 17 сентября. Она будет стоить $ 700.

GeForce RTX 3070 снабжена 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Стоить новая карта будет $ 499.

Самая старшая модель RTX 3090 получила 24 ГБ видеопамяти формата GDDR6x. Её стоимость — от $1500.

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