В «Твиттере» сравнили NVIDIA GeForce RTX 3090 с 2080 Ti
Пользователь «Твиттера» под псевдонимом Yuten01 опубликовал сведения, указывающие на серьёзный прирост в мощности новой топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Отмечается, что новинка будет примерно вдвое опережать RTX 2080 Ti. Тестирование проведено в играх Control, Minecraft RTX и Wolfenstein: Youngblood.
Посмотреть изображения можно в «твиттере» пользователя Yuten01.
Напомним, ранее стало известно, что NVIDIA GeForce RTX 3090 располагает 24 ГБ видеопамяти и будет стоить примерно 103 тыс. рублей.
Возможные характеристики RTX 3090
Чип GA102-300 с 5248 ядрами с тактовой частотой 1695 МГц
24 Гб видеопамяти типа GDDR6X с частотой 19,5 ГГЦ
Шина данных на 384 бит
Энергопотребление видеокарты будет составлять 350 Вт.
- 1 сентября 2020
-
10:01
-
04:01
- 31 августа 2020
-
19:12
-
17:16
-
15:30
-
14:36
-
14:03
-
11:10
- 30 августа 2020
-
23:31
-
17:31
-
13:47
-
12:23
-
11:49
-
11:37
-
04:00
-
00:58
-
00:22
- 29 августа 2020
-
22:43
-
19:38
-
18:09
-
12:40
-
11:47
- 28 августа 2020
-
16:12
-
15:06
-
13:22
-
11:54
-
10:41
-
10:05
-
09:37
- 27 августа 2020
-
23:25
-
22:06
-
21:03
-
20:12
-
15:59
-
10:41
Партнерский контент