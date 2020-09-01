В «Твиттере» сравнили NVIDIA GeForce RTX 3090 с 2080 Ti

Пользователь «Твиттера» под псевдонимом Yuten01 опубликовал сведения, указывающие на серьёзный прирост в мощности новой топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090. Отмечается, что новинка будет примерно вдвое опережать RTX 2080 Ti. Тестирование проведено в играх Control, Minecraft RTX и Wolfenstein: Youngblood.

Посмотреть изображения можно в «твиттере» пользователя Yuten01.

Напомним, ранее стало известно, что NVIDIA GeForce RTX 3090 располагает 24 ГБ видеопамяти и будет стоить примерно 103 тыс. рублей.

Возможные характеристики RTX 3090

Чип GA102-300 с 5248 ядрами с тактовой частотой 1695 МГц

24 Гб видеопамяти типа GDDR6X с частотой 19,5 ГГЦ

Шина данных на 384 бит

Энергопотребление видеокарты будет составлять 350 Вт.