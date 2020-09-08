Ubisoft осудила игроков за сексизм в пиар-кампании Watch Dogs: Legion

Компания Ubisoft продолжает проводить пиар-кампанию Watch Dogs Legion. На странице тайтла пользователям было предложено собрать команду хакеров, чтобы создать персонализированный трейлер игры. При этом игроки, которые выбрали исключительно мужчин, увидели осуждающее сообщение: «У революции нет гендера».
Фото: https://www.reddit.com/user/Deivid2097/
Игроки, которые предпочли большинство женских героев, получили следующее сообщение: «Не удивляйтесь, если мужчина попытается назначить себя лидером».
Watch Dogs: Legion — экшен-игра от третьего лица с открытым миром. Legion — третья часть серии Watch Dogs и прямое продолжение Watch Dogs 2. Выход Watch Dogs: Legion на Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК состоится 29 октября 2020 года.
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