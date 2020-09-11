Опубликовано свежее видео геймплея Mafia: Definitive Edition

Компания 2K Games показала новый геймплейный трейлер к ожидаемому ремейку культовой игры под названием Mafia: Definitive Edition. Короткий ролик демонстрирует графику игры и некоторые игровые механики.
Права на видео принадлежат 2K Games. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Mafia Game.
Ремейк будет основан на движке Mafia 3 и выйдет 25 сентября на PC, PS4 и Xbox One. Игра получит новые миссии и обновлённую графику, а также расширит многие данные о персонажах из оригинальной игры. Транспортных средств станет гораздо больше, чем было в оригинале, в том числе появятся мотоциклы; также в игре будут различные коллекционные предметы и прочее.
Mafia: Definitive Edition — видеоигра в жанре приключенческого боевика и шутера от третьего лица, являющаяся ремейком игры Mafia: The City of Lost Heaven. Как и в случае с Mafia III, над игрой работает студия Hangar 13.
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