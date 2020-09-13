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NAVI объявил о сотрудничестве с китайским стриминговым сервисом HUYA

NAVI объявил о сотрудничестве с китайским стриминговым сервисом HUYA
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортивный клуб Natus Vincere и китайский стриминговый сервис HUYA объявили о начале сотрудничества. Эксклюзивное соглашение рассчитано на два года и действует на территории Китая. Речь пока идет об одной киберспортивной дисциплине — Counter-Strike: Global Offensive.

Таким образом, в ближайшие два года на HUYA будут доступны стримы участников основного состава «рождённых побеждать» и двух игроков NAVI Junior — Topa и Aunkere.

«Переговоры с HUYA начались давно. Рад, что сегодня они успешно завершились. Мы начинаем партнерство, которое позволит NAVI выйти на самую большую и, что важнее, самую активную аудиторию в мире. Круто, что NAVI становится еще ближе и более открытой для азиатских фанатов нашего клуба», — цитирует СЕО NAVI Евгения Золотарёва официальный сайт организации.

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