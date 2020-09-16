Де Брёйне — лучший распасовщик в FIFA 21, Месси на втором месте

EA Sports опубликовала полный список рейтингов футболистов в FIFA 21. Лучшим распасовщиком стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне с показателем 93.

FIFA 21. Лучшие распасовщики

1. Кевин Де Брёйне, «Манчестер Сити» — рейтинг 93.

2. Лионель Месси, «Барселона» — 91.

3. Тони Кроос, «Реал Мадрид» — 91.

4. Даниэль Парехо, «Валенсия» — 90.

5. Лука Модрич, «Реал Мадрид» — 89.

6. Кристиан Эриксен, «Интер» — 88.

7. Давид Сильва, «Реал Сосьедад» — 88.

8. Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед» — 88.

9. Хаким Зиеш, «Челси» — 87.

10. Миралем Пьянич, «Барселона» — 87.

Лучшим исполнителем штрафных ударов в FIFA 21 стал аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси с показателем 94. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (76) не попал в первую десятку.