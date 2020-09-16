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Игрок «Интера» Ромелу Лукаку попал в тройку самых мощных игроков FIFA 21

Игрок «Интера» Ромелу Лукаку попал в тройку самых мощных игроков FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

На официальном сайте EA был опубликован список самых мощных игроков новой версии FIFA. В пятёрку сильнейших попал и представитель топ-5 европейских футбольных чемпионатов — Ромелу Лукаку, выступающий в итальянской Серии А за миланский «Интер.

Мощнейшим игроком FIFA 21 стал популярный в болельщицкой среде нападающий „Уиком Уондерерс“ (второй по силе дивизион Англии) Адебайо Акинфенва по прозвищу Зверь. При росте 181 см он весит более 110 кг.

1. Адебайо Акинфенва, „Уиком Уондерерс“ — показатель силы „97“.
2. Дэрил Дайк, „Орландо Сити“ — 96.
3. Ромелу Лукаку, „Интер“ — 95.
4. Александер Вукотич, „Васланд Беверен“ — 95.
5. Армандо Мендес, „Насональ Монтевидео“ — 95.

С полным списком самых мощных игроков FIFA 21 можно ознакомиться по ссылке.

Ромелу Лукаку остался недоволен своим рейтингом в FIFA 21 и раскритиковал разработчиков
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