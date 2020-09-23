В топ-1000 футболистов в FIFA 21 попало восемь россиян. Лучший — Марио Фернандес
Киберспорт / FIFA 0
В топ-1000 игроков в игре FIFA 21, разрабатываемой компанией EA Sports, попало восемь российских футболистов. Лучшим среди них оказался защитник ЦСКА Марио Фернандес, который с рейтингом 82 расположился на 229-й строчке. Вторым среди россиян оказался его одноклубник вратарь Игорь Акинфеев (80), а замкнул тройку полузащитник Алексей Миранчук, который недавно перешёл из «Локомотива» в «Аталанту».
Россияне в топ-1000 FIFA 21
229. Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
...361. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 80
...579. Алексей Миранчук («Аталанта») – 79
...605. Александр Головин («Монако») – 79
...670. Маринато Гильерме («Локомотив») – 78
...686. Александр Кокорин («Спартак») – 78
...768. Роман Зобнин («Спартак») – 78
...972. Денис Черышев («Валенсия») – 77.
- 23 сентября 2020
-
09:17
- 22 сентября 2020
-
21:08
-
14:11
-
13:25
-
12:45
-
12:07
-
11:44
- 21 сентября 2020
-
23:31
-
18:02
-
16:47
-
15:42
-
14:34
-
14:24
-
13:53
-
12:22
-
12:17
- 20 сентября 2020
-
22:30
-
22:29
-
21:54
-
18:38
-
11:54
-
11:12
-
01:12
- 19 сентября 2020
-
22:02
-
16:51
-
14:22
-
00:04
- 18 сентября 2020
-
23:21
-
21:08
-
18:26
-
18:14
-
15:32
-
14:04
-
11:24
-
10:49
Партнерский контент