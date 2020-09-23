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В топ-1000 футболистов в FIFA 21 попало восемь россиян. Лучший — Марио Фернандес

В топ-1000 футболистов в FIFA 21 попало восемь россиян. Лучший — Марио Фернандес
Киберспорт / FIFA 0

В топ-1000 игроков в игре FIFA 21, разрабатываемой компанией EA Sports, попало восемь российских футболистов. Лучшим среди них оказался защитник ЦСКА Марио Фернандес, который с рейтингом 82 расположился на 229-й строчке. Вторым среди россиян оказался его одноклубник вратарь Игорь Акинфеев (80), а замкнул тройку полузащитник Алексей Миранчук, который недавно перешёл из «Локомотива» в «Аталанту».

Россияне в топ-1000 FIFA 21

229. Марио Фернандес (ЦСКА) – 82
...361. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 80
...579. Алексей Миранчук («Аталанта») – 79
...605. Александр Головин («Монако») – 79
...670. Маринато Гильерме («Локомотив») – 78
...686. Александр Кокорин («Спартак») – 78
...768. Роман Зобнин («Спартак») – 78
...972. Денис Черышев («Валенсия») – 77.

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