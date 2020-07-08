«Ювентус» и «Зенит». Клубы, которых точно не будет в FIFA 21

Долгое время FIFA безоговорочно оставалась главным симулятором футбола. Во многом из-за лицензий, которые позволяют разработчикам включать в игру все лучшие клубы – и это работало, ведь большинство геймеров покупают FIFA из-за возможности поиграть за любимый клуб.

Что известно о FIFA 21. Актуальный гид Больше о новой части футбольного симулятора мы узнаем в августе.

Главному конкуренту в лице PES этого очень не хватало: даже если новая игра серии выглядела лучше FIFA, она продавалась хуже. Год назад система впервые дала сбой – более динамичный и реалистичный PES получил эксклюзивную лицензию «Ювентуса», из-за чего разработчики FIFA потеряли деньги (акции EA в первый же день упали на $792 млн) и поклонников, по крайней мере, из числа фанатов «старой синьоры».

Акции Electronic Arts упали на $ 792 млн после ухода «Ювентуса» из FIFA 20

В этом году игроки в FIFA также увидят вместо «Юве» выдуманную «Пьемонте Кальчо». Во всяком случае, ранее Konami заявляла о трёхлетнем сотрудничестве с итальянским клубом, к тому же первый год действительно оказался крайне удачным.

Гораздо важнее, что за «Ювентусом» могут потянуться и другие. В прошлой версии FIFA отсутствовал стадион мюнхенской «Баварии», но сам клуб и игроки присутствовали. Немецкий клуб подписал партнёрское соглашение с Konami, поэтому в Pro Evolution Soccer 2020 появилась форма клуба, модели игроков и стадион «Альянц-Арена». Чтобы получить полный эксклюзив, денег требуется чуть больше и не факт, что клуб на это пойдёт, но такой исход событий вполне возможен. В аналогичной ситуации, кстати, находится и «Барселона».

Труднее всего Konami будет договориться о таком контракте с клубами АПЛ. Местная федерация тесно сотрудничает с Electronic Arts (можно вспомнить различные ивенты или официальные кибертурниры по FIFA), и выйти на этот рынок главному конкуренту будет крайне сложно. В прошлой версии PES мы увидели лицензированные «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал», но до эксклюзивных лицензий вряд ли дело дойдёт.



На другом фронте идёт противостояние за лицензии на полноценные лиги. В прошлом сезоне большим сюрпризом стал переход в PES российской Премьер-Лиги. FIFA оставалось лишь договариваться с отдельными клубами. Например, от России в игре EA Sports представлены три московских команды – «Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА».

Авторы PES предложили руководству РПЛ больше денег, а EA не стали перебивать цену в борьбе за не самый рейтинговый чемпионат. Велика вероятность, что этой осенью ситуация не поменяется, и в FIFA 21 будут представлены лишь три-четыре клуба РПЛ; скорее всего, те же, что и в FIFA 20.

Обычно выбирают самые популярные, так что о «Краснодаре» или «Ростове» можно забыть, даже если они выйдут в лицензированную FIFA Лигу Чемпионов. Точно не будет в FIFA 21 и «Зенита» – у питерского клуба контракт с Konami.

Стадион «Зенита» появился в PES 2020. Фото

Это же касается и нескольких других чемпионатов, руководители которых выбрали Konami и потеряли место в FIFA. В прошлом году PES порадовала эксклюзивными лигами Таиланда и Бразилии. Да, тайский чемпионат вряд ли ждали миллионы геймеров, но вот два дивизиона бразильского первенства выглядят вполне интересно. Скорее всего, в этом году бразильских клубов в FIFA тоже будет по-минимуму.



Периодически появляются слухи о возможном лицензировании других чемпионатов. О топ-лигах речи не идёт, но урвать часть аудитории на каком-то региональном рынке PES вполне может. Например, в России в этом году прошли несколько крупных киберспортивных турниров по новой дисциплине, а контентмейкеры отмечают прирост аудитории.



Наконец, есть команды и лиги, которые просто неинтересны боссам FIFA. Игрокам из СНГ всегда не хватало Украинской Премьер-Лиги – долгие годы в главном футбольном симуляторе чемпионат страны представляют лишь «Динамо» и «Шахтёр». Да, УПЛ не самая яркая лига в мире, но не стоит забывать, что в игре уже давно присутствуют чемпионаты Норвегии и Румынии.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Полтора года назад коммерческий директор УПЛ Роман Свирипа уже отвечал на вопрос об отсутствии лиги в FIFA 19 – платить деньги за оцифровку моделей футболистов и стадионов не готовы ни паблишеры, ни сама Премьер-Лига: «это банально не окупится». На фоне коронавирусного кризиса ситуация вряд ли поменялась.



Может, в этом году в FIFA 21 появится больше двух украинских команд? Шансов на это не так много. Без чемпионата родной страны многие годы остаются игроки из Беларуси, Казахстана, Греции, Чехии и многих других регионов. Иногда FIFA добавляет пару лиг, но сейчас слухов о возможном пополнении пока нет.