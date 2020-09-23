Президент ОКР Поздняков оценил шансы киберспорта войти в программу Олимпиады

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением об олимпийских перспективах киберспорта.

«Что касается киберспорта, это довольно дискуссионный вопрос. Если говорить об играх, которые имитируют, создают симуляции движения на велосипеде или бега, то, наверное, в какой-то момент можно поднять вопрос целесообразности включения такой дисциплины в программу Олимпиады. Но те игры, которые связаны с убийствами и насилием, противоречат самому духу олимпизма. Поэтому — при всей своей популярности среди молодёжи — они вряд ли имеют шансы стать частью олимпийского движения», — приводят его слова «Известия».

Напомним, ближайшая Олимпиада состоится в Токио. Из-за коронавируса её перенесли с 2020 на 2021 год.