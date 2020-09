Бывший глава Rockstar North получил $ 42 млн на разработку новой игры

Новая студия Build a Rocket Boy бывшего главы Rockstar North Лесли Бензиса получила финансирование в размере 32 млн фунтов ($ 42 млн) на разработку игры Everywhere, сообщает The Telegraph. Одним из инвесторов выступила компания NetEase. Китайцы уже выступали инвесторами таких именитых студий, как Bungie и Quantic Dream.

Бензис со скандалом покинул Rockstar North в начале 2016 года. Он подал в суд на компанию, требуя $ 150 млн отчислений с продаж игр Grand Theft Auto V и Red Dead Redemption. Rockstar в свою очередь подала встречный иск о нарушении контракта. Эти иски были окончательно урегулированы в феврале 2019 года.

Для работы над новой игрой Everywhere к студии Build a Rocket Boy присоединились Мэтью Смит и Колин Энтвистл, тоже работавшие в Rockstar North. В качестве игрового движка для Everywhere будет использоваться Lumberyard, который также лёг в основу Star Citizen. Разработчики стремятся добавить в игру больше инновационных механик. По словам Бензиса, авторы пытаются добиться, чтобы пользователи могли жить в вымышленном мире так, как они этого хотят. Дата выхода Everywhere пока не известна.