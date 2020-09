В PS Store стартовала распродажа. Ghost of Tsushima впервые продаётся со скидкой

В PlayStation Store стартовала распродажа «Игры поколения».

Вышедшая в июле Ghost of Tsushima впервые продаётся со скидкой. Пользователи могут приобрести игру за 3554 рубля вместо 4499 рублей.

Распродажа «Игры поколения» в PlayStation Store

Ghost of Tsushima — 3554 рубля (прежняя цена — 4499 рублей).

F1 2021 — 2399 рублей (3999 рублей).

The Witcher 3: Wild Hunt — 539 рублей (1799 рублей).

Jedi: Fallen Order — 2249 рублей (4499 рублей).

Far Cry 5 — 899 рублей (3999 рублей).

Dying Light — 804 рубля (2299 рублей).

L. A. Noire — 999 рублей (1999 рублей).

Overwatch: Legendary Edition — 1088 рублей (3299 рублей).

Batman: Arkham Knight — 779 рублей (1199 рублей).

С полным списком предложений можно ознакомиться в PlayStation Store.