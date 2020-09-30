В PS Store стартовала распродажа. Ghost of Tsushima впервые продаётся со скидкой
В PlayStation Store стартовала распродажа «Игры поколения».
Вышедшая в июле Ghost of Tsushima впервые продаётся со скидкой. Пользователи могут приобрести игру за 3554 рубля вместо 4499 рублей.
Распродажа «Игры поколения» в PlayStation Store
Ghost of Tsushima — 3554 рубля (прежняя цена — 4499 рублей).
F1 2021 — 2399 рублей (3999 рублей).
The Witcher 3: Wild Hunt — 539 рублей (1799 рублей).
Jedi: Fallen Order — 2249 рублей (4499 рублей).
Far Cry 5 — 899 рублей (3999 рублей).
Dying Light — 804 рубля (2299 рублей).
L. A. Noire — 999 рублей (1999 рублей).
Overwatch: Legendary Edition — 1088 рублей (3299 рублей).
Batman: Arkham Knight — 779 рублей (1199 рублей).
С полным списком предложений можно ознакомиться в PlayStation Store.
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