В Сеть попали фотографии PS5 с чёрным геймпадом DualSense и русским интерфейсом

Пользователь форума Reddit опубликовал снимки боковой крышки PS5, чёрный контроллер DualSense, подставку для консоли и русский интерфейс. Позже он удалил все фотографии.
Судя по фото, крышку можно будет снять и заменить белый пластик, например, на чёрный. Кроме «эксклюзивных» фотографий, подлинность которых ещё предстоит проверить, игрок сообщил, что на PlayStation 5 будет доступно 625 ГБ свободного места для игр. Видео демонстрации нового интерфейса на русском языке можно посмотреть по этой ссылке.
Аналитик Майкл Пактер выразил мнение, что Sony «серьёзно облажалась» с выпуском цифровой версии PS5. По его мнению, разработчики не смогут окупить производство консоли без дисковода, а пользователи будут отдавать предпочтение стандартной версии PlayStation 5.
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